Детям надо все рассказать про коронавирус: об эпидемии говорим с главврачом новосибирской больницы

25 Март 2020 2020-03-26T11:55:09+03:00

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Насколько власти и жители региона соблюдают меры защиты от коронавируса? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» говорим с главным врачом Новосибирской областной клинической больницы, главным хирургом Новосибирской области, членом регионального президиума политсовета партии «Единая Россия» Анатолием Юдановым.

- Наши дети и наши внуки не пошли в школу - это правильное решение. Но мы должны создать ребятам условия, чтобы они, не пойдя в школу, не пошли большой компанией в кинотеатр. Если детям в правильной форме обо всем рассказать, я думаю, дети правильно себя поведут. И помогать определенным образом будут, - предлагает Анатолий Васильевич.

- Пожилым людям лучше совсем не выходить из домов?

- Конечно, надо дышать свежим воздухом, бывать на природе. Если вы живете на даче, в своем доме – это просто необходимо. Нужно не посещать места, где потенциально можно быть инфицированным.

Подробное интервью - в записи программы.