«Голосовать за каждую отдельно – невозможно» - Заксобрание региона одобрило поправки к Конституции РФ
Александр Терепа, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания. Фото: Полина Коваль.
Представитель фракции «Единая Россия» в новосибирском парламенте и политический консультант ответили на популярные вопросы о судьбе главного документа государства
«Голосовать за каждую отдельно – невозможно» - эксперты прокомментировали поправки к Конституции РФ. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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