24 Март 2020 2020-03-24T08:01:22+03:00

Факультет гуманитарного образования НГТУ отмечает юбилей 00:00 00:00

Татьяна Николаевна рассказала об истории становления факультета, о востребованности гуманитарного образования и о том, как в условиях коронавируса строится учебный процесс.