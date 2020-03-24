Факультет гуманитарного образования НГТУ отмечает юбилей
Татьяна Николаевна Дегтярёва, зам. декана факультета гуманитарного образования НГТУ.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Татьяной Дегтярёвой, заместителем декана факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета
Факультет гуманитарного образования НГТУ отмечает юбилей
00:00
00:00
Татьяна Николаевна рассказала об истории становления факультета, о востребованности гуманитарного образования и о том, как в условиях коронавируса строится учебный процесс.