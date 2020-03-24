2020-03-24T08:01:22+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Факультет гуманитарного образования НГТУ отмечает юбилей

Татьяна Николаевна Дегтярёва, зам. декана факультета гуманитарного образования НГТУ.Татьяна Николаевна Дегтярёва, зам. декана факультета гуманитарного образования НГТУ.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Татьяной Дегтярёвой, заместителем декана факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета

Факультет гуманитарного образования НГТУ отмечает юбилей

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Татьяна Николаевна рассказала об истории становления факультета, о востребованности гуманитарного образования и о том, как в условиях коронавируса строится учебный процесс.

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