18 Март 2020 2020-03-24T07:58:36+03:00

Спа-салат и тофу-стейк – новосибирское кафе предлагает постное меню. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В новосибирском кафе «Эклер» - прекрасный ассортимент мясных блюд. Но можно запросто выбрать и постное блюдо. Повара этого чудесного заведения уверяют, что и постная пища может быть очень вкусной. А руководители кафе – директор Светлана Лосева и заместитель Антон Мингалеев взялись доказать это в прямом эфире. Что из этого получилось, вы узнаете, послушав запись эфира Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».