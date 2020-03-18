2020-03-24T07:58:36+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Спа-салат и тофу-стейк – новосибирское кафе предлагает постное меню

Ведущий устроил дегустацию прямо во время эфира.Ведущий устроил дегустацию прямо во время эфира.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Сотрудники кафе «Эклер» приготовили два блюда в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

Спа-салат и тофу-стейк – новосибирское кафе предлагает постное меню. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

В новосибирском кафе «Эклер» - прекрасный ассортимент мясных блюд. Но можно запросто выбрать и постное блюдо. Повара этого чудесного заведения уверяют, что и постная пища может быть очень вкусной. А руководители кафе – директор Светлана Лосева и заместитель Антон Мингалеев взялись доказать это в прямом эфире. Что из этого получилось, вы узнаете, послушав запись эфира Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Скачать передачу [mp3, 41.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Болезнь приходит, когда что-то внутри «сломалось»: медики рассказали, почему россияне заболевают туберкулезом
Эксперты рассказали, что делать туристам, чей отпуск оказался под угрозой из-за коронавируса
В убийстве мужчины около клуба «Галстук» теперь подозревают двоих: их ищет полиция
«Тепловизоры висят над всеми»: главный санврач России рассказала, как измеряют температуру в аэропортах
Безруков и Машков выберут лучшую детскую историю о дедушке на войне
Губернатор посоветовал пожилым новосибирцам сидеть дома из-за коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Количество самозанятых в регионе достигло 6 тысяч
«Платите безналично»: из-за коронавируса Центробанк рекомендовал россиянам меньше использовать купюры
«Все у как людей»: нашествие ворон вытесняет чаек с набережной Новосибирска
Следователи просят оставить в СИЗО экс-начальника Заельцовского СКР
В Новосибирске гвардейцы спасли пожилого продавца из горящего магазина
Плевался и хамил: студент-медик поскандалил с заведующей отделением в больнице
Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома двух маленьких детей
Вспомнить о подвигах деда: новосибирцы могут показать стране портреты своих героев
Cибирячки добились уголовного дела за отстрел собак на улицах Барабинска
«Куда собрался, старик?»: новосибирцы сняли трогательное видео, которое заставит пожилых людей сидеть дома во время эпидемии
Жительница Новосибирска погибла во время отдыха на Крите