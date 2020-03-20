20 Март 2020 2020-03-24T08:05:07+03:00

Во что вложить деньги, если хочешь прибыли - больше банковского депозита? 00:00 00:00

В России нет многовековой культуры инвестирования, как во многих других странах. По данным экспертов, в России доля людей, делающих вложения в инвестпродукты - порядка 6% экономически активного населения. Если брать долю от общих вложений, включая и депозиты, и активы на брокерских счетах, то вложения в ценные бумаги составят 25%. В Новосибирске картина примерно такая же.

Банкиры сейчас создают вспомогательные инструменты для инвестирования. Например, ВТБ в сентябре 2019 года запустил онлайн-школу инвестора на платформе, посвященной брокерскому обслуживанию. На ней можно найти материалы различного формата, начиная от обучающих видеороликов до мини-курсов с первичной оценкой знаний на базе тестов.

Во многом людей сдерживают стереотипы. Один из самых популярных: инвестирование - это сложно. Наш эксперт считает иначе. Его мнение и аргументы - в записи программы Радио «Комсомольская правда».