2020-03-24T08:05:07+03:00
Личные деньги
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Во что вложить деньги, если хочешь прибыли - больше банковского депозита?

Многие россияне уже знают о технологии инвестирования.Многие россияне уже знают о технологии инвестирования.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На вопросы об акциях, облигациях и фондах отвечает кандидат экономических наук Александр Зельцер.

Во что вложить деньги, если хочешь прибыли - больше банковского депозита?

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В России нет многовековой культуры инвестирования, как во многих других странах. По данным экспертов, в России доля людей, делающих вложения в инвестпродукты - порядка 6% экономически активного населения. Если брать долю от общих вложений, включая и депозиты, и активы на брокерских счетах, то вложения в ценные бумаги составят 25%. В Новосибирске картина примерно такая же.

Банкиры сейчас создают вспомогательные инструменты для инвестирования. Например, ВТБ в сентябре 2019 года запустил онлайн-школу инвестора на платформе, посвященной брокерскому обслуживанию. На ней можно найти материалы различного формата, начиная от обучающих видеороликов до мини-курсов с первичной оценкой знаний на базе тестов.

Во многом людей сдерживают стереотипы. Один из самых популярных: инвестирование - это сложно. Наш эксперт считает иначе. Его мнение и аргументы - в записи программы Радио «Комсомольская правда».

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