«Желчекаменная болезнь продолжает с каждым годом молодеть»
Сергей Владимирович Гмыза, руководитель клиники хирургии медицинского центра «Авиценна», заведующий хирургическим отделением стационара, врач-хирург, к.м.н.Фото: Денис ТАБАКОВ
На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, что такое желчекаменная болезнь, как её лечить
«Желчекаменная болезнь продолжает с каждым годом молодеть»
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В нашей студии Сергей Гмыза, руководитель клиники хирургии медицинского центра «Авиценна», заведующий хирургическим отделением стационара, врач-хирург, к.м.н.
Что такое желчекаменная болезнь, каковы причины заболевания, меры профилактики и современные методы лечения?
Все подробности в записи программы.