2020-03-18T07:53:11+03:00
Полезное радио: Здоровье
Денис ТАБАКОВ

«Желчекаменная болезнь продолжает с каждым годом молодеть»

Сергей Владимирович Гмыза, руководитель клиники хирургии медицинского центра «Авиценна», заведующий хирургическим отделением стационара, врач-хирург, к.м.н.Сергей Владимирович Гмыза, руководитель клиники хирургии медицинского центра «Авиценна», заведующий хирургическим отделением стационара, врач-хирург, к.м.н.Фото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, что такое желчекаменная болезнь, как её лечить

«Желчекаменная болезнь продолжает с каждым годом молодеть»

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В нашей студии Сергей Гмыза, руководитель клиники хирургии медицинского центра «Авиценна», заведующий хирургическим отделением стационара, врач-хирург, к.м.н.

Что такое желчекаменная болезнь, каковы причины заболевания, меры профилактики и современные методы лечения?

Все подробности в записи программы.

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