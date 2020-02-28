2020-02-28T15:30:25+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВКсения ПОЛТОРАНИНА

190 тысяч новосибирских семей воспользовалось правом на материнский капитал

Большим семьям помогает государство.Большим семьям помогает государство.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты новосибирского парламента из фракции «Единая Россия» рассказывают, какие социальные программы действуют в стране и в регионе. Подробности – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

190 тысяч новосибирских семей воспользовалось правом на материнский капитал. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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На вопросы отвечают депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, представляющие фракцию «Единая Россия». Собеседники радиостанции - председатели двух комитетов парламента Игорь Гришунин и Александр Терепа, который также является управляющим новосибирским отделением Пенсионного фонда России.

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