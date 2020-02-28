190 тысяч новосибирских семей воспользовалось правом на материнский капитал
Депутаты новосибирского парламента из фракции «Единая Россия» рассказывают, какие социальные программы действуют в стране и в регионе. Подробности – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
190 тысяч новосибирских семей воспользовалось правом на материнский капитал. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
На вопросы отвечают депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, представляющие фракцию «Единая Россия». Собеседники радиостанции - председатели двух комитетов парламента Игорь Гришунин и Александр Терепа, который также является управляющим новосибирским отделением Пенсионного фонда России.