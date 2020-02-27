2020-02-27T18:14:38+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Чипирование может быть идеальным вариантом» - ученый рассказал, как быстро выявлять людей, зараженных коронавирусом

Ученый назвал метод, которым, полагает, мы станем бороться против вируса в будущем.Ученый назвал метод, которым, полагает, мы станем бороться против вируса в будущем.Фото: REUTERS

О болезни, которая пришла из Китая, рассказывает профессор вирусологии Александр Чепурнов. Подробности – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Чипирование может быть идеальным вариантом» - ученый рассказал, как быстро выявлять людей, зараженных коронавирусом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Короновирус – это только разминка для человечества. Тренировка, которую устроила нам природа. Так считает новосибирский вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов:

- Достаточно мягкие, но важные учения сейчас проходят у человечества. Потому что эксперты давным-давно ожидают появления какого-то крайне тяжелого возбудителя, у которого будет совершенно другая летальность. Некий очень тяжелый возбудитель, может такой же смертельный, как вирус иммунодефицита человека, но более стремительный.

Наш собеседник заведовал лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» - того самого, где готовят вакцину против коронавируса. Говорит, есть мера спорная с точки зрения этики, но оптимальная с позиции науки. Всех людей, что побывали на зараженных вирусом территориях лучше всего чипировать. Это помогло бы сейчас, когда из Китая вернулось много Россиян, а в будущем может оказаться спасительным.

- Чипирование может идеальным вариантом. Потому что чип может и данные о температуре передавать. Не каждый захочет получать его подкожно. Может быть, можно это будет сделать в виде наклейки, или чего-то еще, - считает профессор вирусологии.

Технология такая: поднялась температура – обладатель миниатюрного датчика получает сигнал. А также он отправляется врачам.

- Передача сигнала в такой центр медицинский, откуда могут быстро оказать помощь и откуда должны будут оказать помощь – это, в общем-то, будущее и не слишком отдаленное, - полагает Чепурнов.

- Принудительную помощь тоже?

- Принудительную помощь, наверное, тоже. Потому что вопрос стоит слишком серьезно.

А пока жители того же Китая обходятся без чипов, но действуют подобным методом. В зараженных городах у жителей при любых передвижениях проверяют температуру. Российские ученые тем временем работают над созданием вакцины.

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