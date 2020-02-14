2020-02-16T08:57:43+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Карен Мовсесян: «Я хочу показать обратную сторону шоу-бизнеса»

О предстоящем концерте-моноспектакле Карен Мовсесян рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».О предстоящем концерте-моноспектакле Карен Мовсесян рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Известный новосибирский певец готовит к Международному женскому дню концерт-моноспектакль

«Я хочу показать обратную сторону шоу-бизнеса» - Карен Мовсесян обещает показать уникальный концерт-моноспектакль. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Гостем очередного эфира радиостанции «Комсомольская правда»-Новосибирск» стал Карен Мовсесян. Солист Новосибирского академического театра оперы и балеты поделился мнением о празднике – Дне святого Валентина. А также рассказал, какую программу готовить к другой дате – Международному женскому дню. 7 марта в КТЦ «Евразия» Мовсесян представит зрителям авторский концерт-моноспектакль.

- Я даже не всегда буду в классическом костюме, как меня принято видеть. У людей, у зрителей ощущение, что я и другие классические артисты даже собаку выгуливают в галстуке. Я хочу показать обратную сторону и шоу-бизнеса, и свою, но, оставив при этом красивые песни, - сказал в эфире радиостанции артист.

В концерте поучаствует и семья Карена Мовсесяна.

- Естественно, примет участие Дарья Шувалова - моя супруга, солистка Новосибирского театра оперы и балета. У нее будет красивый номер, как минимум один. И впервые на сцене Микаэл Каренович Мовсесян, которому три года, - анонсировал певец.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Скачать передачу [mp3, 82.3 МБ]
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