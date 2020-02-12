2020-02-12T20:14:05+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Будут ли у новосибирских школьников бесплатные обеды

Яков Новосёлов, диетолог, кандидат медицинских наук.Яков Новосёлов, диетолог, кандидат медицинских наук.Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Полезное Радио» мы пообщались с Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ

Будут ли у новосибирских школьников бесплатные обеды

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В этой программе:

- о реализации в Новосибирской области предложения президента по обеспечению горячим питанием школьников 1-4-х классов.

- как сибиряку победить сезонный авитаминоз?

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