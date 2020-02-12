Будут ли у новосибирских школьников бесплатные обеды
Яков Новосёлов, диетолог, кандидат медицинских наук.Фото: Денис ТАБАКОВ
В программе «Полезное Радио» мы пообщались с Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ
Будут ли у новосибирских школьников бесплатные обеды
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В этой программе:
- о реализации в Новосибирской области предложения президента по обеспечению горячим питанием школьников 1-4-х классов.
- как сибиряку победить сезонный авитаминоз?