Рак вызывают колбаса, микроволновые печи и туры в жаркие страны

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:45:35+03:00

Как русские колбасы и турецкие курорты влияют на здоровье. Подробности – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Раковых больных становится все больше. И дело далеко не только в плохой экологии и курении. Есть целый набор других причин. Об этом радиостанции «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказал хирург-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач и руководитель Антиракового центра Дмитрий Стрункин.

- Культура питания у нас изменилась. Появились гамбургеры, например. Люди, которые проживают на территории России, стали больше жарить, хотя наследием русской кухни было варить, либо парить. Появились печи СВЧ, которые вырабатывают определенные виды энергии, нарушающие структуру продукта, - перечислил Дмитрий Николаевич факторы, которые способны привести к онкологии.

По части питания, дурную услугу оказывают и многие производители. В составе популярных продуктов, например, в той же колбасе, зачастую – грозящие онкологией элементы.

- Сегодня, чтобы сохранить продукт, добавляет много веществ, содержащий стабилизаторы, консерваторы и так далее, - пояснил Стрункин.

Врач-онколог Дмитрий Стрункин объяснил, почему больных раком становится больше.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Есть и другие факторы. Например – повышенные дозы ультрафиолета.

- Как только начинается период отпусков, люди в большом количество летят во Вьетнам, в Таиланд, в Турцию. Когда человек даже на пять семь дней прилетает на такой курорт и оголяется, вероятность развития опухолевого процесса увеличивается в разы, - сказал доктор.

Подробное интервью с онкологом – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».