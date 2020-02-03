3 Февр. 2020 2020-02-04T09:19:56+03:00

Выпускники колледжа могут заканчивать университеты досрочно. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Какое образование выбрать: поступить в колледж, или бросить все силы на приемную комиссию вуза? Или сначала - колледж, а затем – университет? Об этом и не только – интервью с директором Новосибирского городского открытого колледжа Сергеем Чернышовым.

- Ребята на этапе колледжа обучаются каким-то базовым вещам. А потом, если хотят, идут в университеты. С рядом университетом города мы договорились о сокращенном бакалавриате: три года - вместо четырех. Второе: мы считаем важным, чтобы ребята в процессе обучения в колледже почувствовали вузовскую атмосферу. Поэтому часть учебных модулей они проходят на базе университета: помещение университета, преподаватели университета, программа университета. Это такой тест-драйв для студентов, - рассказал гость студии.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».