2020-02-04T09:19:56+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Тест-драйв для студентов

Сергей Чернышов ответил на вопросы о современном образовании.Сергей Чернышов ответил на вопросы о современном образовании.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

С ребятами из Новосибирского городского открытого колледжа занимаются преподаватели университетов. Подробнее об этом – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

Выпускники колледжа могут заканчивать университеты досрочно. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Какое образование выбрать: поступить в колледж, или бросить все силы на приемную комиссию вуза? Или сначала - колледж, а затем – университет? Об этом и не только – интервью с директором Новосибирского городского открытого колледжа Сергеем Чернышовым.

- Ребята на этапе колледжа обучаются каким-то базовым вещам. А потом, если хотят, идут в университеты. С рядом университетом города мы договорились о сокращенном бакалавриате: три года - вместо четырех. Второе: мы считаем важным, чтобы ребята в процессе обучения в колледже почувствовали вузовскую атмосферу. Поэтому часть учебных модулей они проходят на базе университета: помещение университета, преподаватели университета, программа университета. Это такой тест-драйв для студентов, - рассказал гость студии.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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