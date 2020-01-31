31 Янв. 2020 2020-02-03T15:47:59+03:00

«Новосибирск - в числе первых претендентов на это высокое звание» - Андрей Панферов о статусе «Город трудовой доблести». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

К 75-й годовщине Победы решено ввести новый статус для российских городов, которые боролись за мир в тылу. Законопроект о звании «Город трудовой доблести» внес Президент России Владимир Путин.

- Считаю, что Новосибирск однозначно в числе первых претендентов на это высокое звание. Именно в годы войны формировался основной промышленный потенциал Новосибирской области и города Новосибирска, - написал в соцсетях первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов. Подробнее он высказал мнение в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда»-Новосибирск».