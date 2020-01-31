2020-02-03T15:47:59+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Новосибирск - в числе первых претендентов на это высокое звание» - Андрей Панферов о статусе «Город трудовой доблести»

Андрей Панферов объяснил, почему Новосибирск достоин звания «Город трудовой доблести».Андрей Панферов объяснил, почему Новосибирск достоин звания «Город трудовой доблести».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

О том, как будет присваиваться новый статус - в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«Новосибирск - в числе первых претендентов на это высокое звание» - Андрей Панферов о статусе «Город трудовой доблести». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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К 75-й годовщине Победы решено ввести новый статус для российских городов, которые боролись за мир в тылу. Законопроект о звании «Город трудовой доблести» внес Президент России Владимир Путин.

- Считаю, что Новосибирск однозначно в числе первых претендентов на это высокое звание. Именно в годы войны формировался основной промышленный потенциал Новосибирской области и города Новосибирска, - написал в соцсетях первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов. Подробнее он высказал мнение в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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