2020-02-03T07:13:05+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Реагент «Бионорд»: зло или благо для новосибирских дорог?

Коммерческий директор сети магазинов «Автомаркет-Е» Эдуард Рагозин подробно о содержании «Бионорда».Коммерческий директор сети магазинов «Автомаркет-Е» Эдуард Рагозин подробно о содержании «Бионорда».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» - ответы на самые популярные вопросы о зимнем реагенте

«Почему голуби не ходят на костылях, если «Бионорд» так опасен?» - эксперты высказались о зимнем реагенте. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Новосибирские водители спорят: от реагента «Бионорд» - больше пользы, или вреда? В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы выслушали мнения экспертов. Завкафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского Федерального Университета Вадим Серватинский заступился за реагент.

- Это замечательное решение для обеспечения безопасности дорожного движения, - сказал он. - Всем крикунам, которые против, задайте вопрос: «Что для них важнее: жизнь и здоровье их близких, или их ботинки, которые нужно просто чаще мыть?»

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк заверил, что с началом применения «Бионорда» солей на дорогах города не стало больше.

- Раньше пескосоляная смесь распределялась по 350-400 грамм на метр квадратный. Она содержала 10% соли. Сейчас мы распределяем «Бионорд» - 30-40 грамм на метр квадратный. То есть фактически - те же объемы соли, - сказал Сердюк.

Более подробно о содержании «Бионорда» в эфире рассказал коммерческий директор сети магазинов «Автомаркет-Е» Эдуард Рагозин.

- Из открытых источников мне известно, что основные оставляющие «Бионорда» – хлорид кальция, хлорид натрия и две активные добавки, включая соли муравьиной кислоты. Это яд. Но в том количестве, в каком они распространяются по нормативам, они безвредны, - пояснил Рагозин.

На вопрос о том, нужно ли продолжать применять «Бионорд» в Новосибирске, Рагозин высказал свое мнение:

- Я за то, чтобы его использовать, но - на главных магистралях города, на самых широких. На остальных я смысла большого не вижу, особенно там, где большое количество пешеходных переходов.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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