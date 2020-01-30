Реагент «Бионорд»: зло или благо для новосибирских дорог?
В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» - ответы на самые популярные вопросы о зимнем реагенте
«Почему голуби не ходят на костылях, если «Бионорд» так опасен?» - эксперты высказались о зимнем реагенте. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Новосибирские водители спорят: от реагента «Бионорд» - больше пользы, или вреда? В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы выслушали мнения экспертов. Завкафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского Федерального Университета Вадим Серватинский заступился за реагент.
- Это замечательное решение для обеспечения безопасности дорожного движения, - сказал он. - Всем крикунам, которые против, задайте вопрос: «Что для них важнее: жизнь и здоровье их близких, или их ботинки, которые нужно просто чаще мыть?»
Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк заверил, что с началом применения «Бионорда» солей на дорогах города не стало больше.
- Раньше пескосоляная смесь распределялась по 350-400 грамм на метр квадратный. Она содержала 10% соли. Сейчас мы распределяем «Бионорд» - 30-40 грамм на метр квадратный. То есть фактически - те же объемы соли, - сказал Сердюк.
Более подробно о содержании «Бионорда» в эфире рассказал коммерческий директор сети магазинов «Автомаркет-Е» Эдуард Рагозин.
- Из открытых источников мне известно, что основные оставляющие «Бионорда» – хлорид кальция, хлорид натрия и две активные добавки, включая соли муравьиной кислоты. Это яд. Но в том количестве, в каком они распространяются по нормативам, они безвредны, - пояснил Рагозин.
На вопрос о том, нужно ли продолжать применять «Бионорд» в Новосибирске, Рагозин высказал свое мнение:
- Я за то, чтобы его использовать, но - на главных магистралях города, на самых широких. На остальных я смысла большого не вижу, особенно там, где большое количество пешеходных переходов.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».