28 Янв. 2020 2020-01-30T07:28:23+03:00

Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.

«В 2020 году цены на недвижимость в Новосибирске вырастут на 6%» 00:00 00:00

По прогнозам Сергея Николаева, независимого аналитика, в 2020 году цены на недвижимость вырастут на 6%