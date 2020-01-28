«В 2020 году цены на недвижимость в Новосибирске вырастут на 6%»
Вместе с независимым аналитиком Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.
В программе «Рейтинг Николаева» подводим итоги 2019 года и обозначаем основные направления передела рынка недвижимости в Новосибирске
«В 2020 году цены на недвижимость в Новосибирске вырастут на 6%»
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По прогнозам Сергея Николаева, независимого аналитика, в 2020 году цены на недвижимость вырастут на 6%