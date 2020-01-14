14 Янв. 2020 2020-01-14T14:28:04+03:00

В Новосибирске пройдет Чемпионат России по греко-римской борьбе 00:00 00:00

Сергей Николаевич рассказал о стартующем чемпионате России по греко-римской борьбе, об участниках, регламенте турнира, о задачах, которые решает Федерация спортивной борьбы Новосибирской области.

Соревнования пройдут с 16 по 19 января 2020 года и соберут более трёхсот атлетов из пятидесяти регионов страны.

Всего будет разыграно 10 комплектов наград, 6 - в олимпийских (до 60, до 67, до 77, до 97, до 97 и до 130 кг) и 4 - в неолимпийских (до 55, до 63, до 72 и до 82 кг) весовых категориях.

Вход на соревнования будет свободным.