2020-01-14T14:28:04+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске пройдет Чемпионат России по греко-римской борьбе

Сергей Николаевич Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области, Президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области, кандидат в мастера спорта СССР по классической борьбе.Сергей Николаевич Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области, Президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области, кандидат в мастера спорта СССР по классической борьбе.Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Сергеем Николаевичем Сёмкой, Президентом Федерации спортивной борьбы Новосибирской области

В Новосибирске пройдет Чемпионат России по греко-римской борьбе

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Сергей Николаевич рассказал о стартующем чемпионате России по греко-римской борьбе, об участниках, регламенте турнира, о задачах, которые решает Федерация спортивной борьбы Новосибирской области.

Соревнования пройдут с 16 по 19 января 2020 года и соберут более трёхсот атлетов из пятидесяти регионов страны.

Всего будет разыграно 10 комплектов наград, 6 - в олимпийских (до 60, до 67, до 77, до 97, до 97 и до 130 кг) и 4 - в неолимпийских (до 55, до 63, до 72 и до 82 кг) весовых категориях.

Вход на соревнования будет свободным.

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