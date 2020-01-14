Сотни человек потеряли деньги, заказав товар в магазине цифровой техники
Подробности - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
Сотни человек потеряли деньги, заказав товар в магазине цифровой техники. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Жители разных регионов пытаются вернуть деньги, которые потратили в новосибирском магазине цифровой техники. Они не получили обещанный товар, а продавцы говорят, что директор предприятия сам стал жертвой преступления.
Пострадавшие несут заявления в полицию и прокуратуру, пишут жалобы чиновникам. Подробности – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Радиостанция продолжает следить за ситуацией и ежедневно освещать ее в эфире.