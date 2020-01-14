2020-01-14T09:24:02+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сотни человек потеряли деньги, заказав товар в магазине цифровой техники

Покупатели остались без товара.Покупатели остались без товара.

Подробности - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

Сотни человек потеряли деньги, заказав товар в магазине цифровой техники. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Жители разных регионов пытаются вернуть деньги, которые потратили в новосибирском магазине цифровой техники. Они не получили обещанный товар, а продавцы говорят, что директор предприятия сам стал жертвой преступления.

Пострадавшие несут заявления в полицию и прокуратуру, пишут жалобы чиновникам. Подробности – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Радиостанция продолжает следить за ситуацией и ежедневно освещать ее в эфире.

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