СЕГОДНЯ 05:45 2019-12-27T07:34:05+03:00

«Травмы у пожилых людей - это не только гололёд на улице, но и отсутствие «Комфортной домашней среды» 00:00 00:00

Виталий Викторович рассказал о проблемах лечения переломов у пожилых людей, комфортной городской среде для пенсионеров, какие операции помогают пожилым людям встать на ноги, каким образом быстро восстановиться после операции.