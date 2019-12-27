«Травмы у пожилых людей - это не только гололёд на улице, но и отсутствие «Комфортной домашней среды»
В программе «Полезное радио» Виталий Павлов, начальник научно-исследовательского отдела эндопротезирования суставов НИИТО им.Цивьяна, главный травматолог-ортопед НСО
«Травмы у пожилых людей - это не только гололёд на улице, но и отсутствие «Комфортной домашней среды»
Виталий Викторович рассказал о проблемах лечения переломов у пожилых людей, комфортной городской среде для пенсионеров, какие операции помогают пожилым людям встать на ноги, каким образом быстро восстановиться после операции.