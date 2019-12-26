Какие неприятности подстерегают детей зимой и как избежать травм
Елена Губина, детский ортопед, торакальный хирург, главный врач НИИТО им. Цивьяна.
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Еленой Губиной, детским ортопедом, торакальным хирургом, главным врачом НИИТО им.Цивьяна
Какие неприятности подстерегают детей зимой и как избежать травм
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Елена Владимировна рассказала, какие неприятности могут поджидать детей зимой, чем опасны горки, «ватрушки», игры в снежки, фейерверки, как оказать первую помощь ребёнку.