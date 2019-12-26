2019-12-26T09:40:15+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Какие неприятности подстерегают детей зимой и как избежать травм

Елена Губина, детский ортопед, торакальный хирург, главный врач НИИТО им. Цивьяна.Елена Губина, детский ортопед, торакальный хирург, главный врач НИИТО им. Цивьяна.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Еленой Губиной, детским ортопедом, торакальным хирургом, главным врачом НИИТО им.Цивьяна

Какие неприятности подстерегают детей зимой и как избежать травм

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Елена Владимировна рассказала, какие неприятности могут поджидать детей зимой, чем опасны горки, «ватрушки», игры в снежки, фейерверки, как оказать первую помощь ребёнку.

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26 Декабря 2019 5:46 - 5:55

Полезное радио - Новосибирск

Тема: «Травматология и ортопедия-это наука обширная. Она занимается повреждениями, последствиями травм, деформациями и нарушениями роста всего человеческого скелета»

В студии: Денис ТАБАКОВ
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