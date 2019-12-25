«Только всё свежее – это наше кредо! Мы сами жарим и коптим на глазах потребителя»
«Комсомольская правда» побывала на открытии магазина по улице Владимира Одоевского, 1/10.
Компания «Крюгер Хаус» завершает 2019 год открытием четырёх новых магазинов в Новосибирске
«Только всё свежее – это наше кредо! Мы сами жарим и коптим на глазах потребителя»
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Мы побывали на открытии магазина в Первомайский районе. Сотрудники сети раскрыли тайны бурного развития компании и повышенной популярности у покупателей.
Все подробности в записи программы.