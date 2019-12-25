25 Дек. 05:33 2019-12-25T12:46:37+03:00

«Комсомольская правда» побывала на открытии магазина по улице Владимира Одоевского, 1/10.

«Только всё свежее – это наше кредо! Мы сами жарим и коптим на глазах потребителя» 00:00 00:00

Мы побывали на открытии магазина в Первомайский районе. Сотрудники сети раскрыли тайны бурного развития компании и повышенной популярности у покупателей.

Все подробности в записи программы.