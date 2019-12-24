Осторожно!Новый год! В Новогодние праздники увеличивается число травмирующихся людей
Арташес Робертович Аветисян, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУ НИИТО им. Цивьяна.Фото: Денис ТАБАКОВ
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Арташесом Аветисяном, врачом травматологом-ортопедом НИИТО им. Цивьяна
Осторожно!Новый год! В Новогодние праздники увеличивается число травмирующихся людей
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Арташес Робертович рассказал, почему в новогодние праздники травмы встречаются чаще, какие травмы распространены, как оказать первую помощь человеку.