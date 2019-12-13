«МРТ позволяет увидеть патологические процессы в организме человека»
В программе «Говорит Новосибирск» мы поговорили о магнитно-резонансной томографии
«МРТ позволяет увидеть патологические процессы в организме человека»
На Радио «Комсомольская правда»:
Алексей Николаевич Колесников, врач - рентгенолог ООО «МРТ эксперт Новосибирск».
Анна Александровна Фатьянова, заместитель директора ООО «МРТ эксперт Новосибирск».
Специалисты ответили на ряд вопросов:
Чем отличается МРТ от КТ, есть ли при этом облучение, что делать если существует боязнь замкнутого пространства, можно ли пройти МРТ бесплатно?