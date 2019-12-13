2019-12-13T08:28:41+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«МРТ позволяет увидеть патологические процессы в организме человека»

Анна Фатьянова, зам. директора «МРТ эксперт Новосибирск» и Алексей Колесников, врач - рентгенолог «МРТ эксперт Новосибирск».Анна Фатьянова, зам. директора «МРТ эксперт Новосибирск» и Алексей Колесников, врач - рентгенолог «МРТ эксперт Новосибирск».Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Говорит Новосибирск» мы поговорили о магнитно-резонансной томографии

«МРТ позволяет увидеть патологические процессы в организме человека»

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На Радио «Комсомольская правда»:

Алексей Николаевич Колесников, врач - рентгенолог ООО «МРТ эксперт Новосибирск».

Анна Александровна Фатьянова, заместитель директора ООО «МРТ эксперт Новосибирск».

Специалисты ответили на ряд вопросов:

Чем отличается МРТ от КТ, есть ли при этом облучение, что делать если существует боязнь замкнутого пространства, можно ли пройти МРТ бесплатно?

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