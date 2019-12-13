СЕГОДНЯ 05:03 2019-12-13T08:28:41+03:00

«МРТ позволяет увидеть патологические процессы в организме человека» 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда»:

Алексей Николаевич Колесников, врач - рентгенолог ООО «МРТ эксперт Новосибирск».

Анна Александровна Фатьянова, заместитель директора ООО «МРТ эксперт Новосибирск».

Специалисты ответили на ряд вопросов:

Чем отличается МРТ от КТ, есть ли при этом облучение, что делать если существует боязнь замкнутого пространства, можно ли пройти МРТ бесплатно?