2019-12-11T10:20:13+03:00
Особый случай
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Девочка стала задыхаться, узнав, что ее хочет забрать родная мать

Девочек могут забрать из большой приемной семьи.Девочек могут забрать из большой приемной семьи.Фото: из личного архива

В большой семье двойняшек воспитывают приемные родители. Но вот биологическая мама восстановилась в правах и через суд забирает девочек. Подробности - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

Девочка стала задыхаться, узнав, что ее хочет забрать родная мать. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Ольга и Сергей Куприяновы приняли в большую приемную семью маленьких двойняшек. Но прошли годы, и в суд обратилась родная мама – Регина Тумашова. Когда-то ее лишили родительских прав, но женщина восстановила их и намерена вернуть себе дочек.

В эфире свои позиции высказали обе стороны. А прокомментировали эксперты: руководитель центра социальной адаптации «Гармония+» Вячеслав Лепёхин и ведущий нейропсихолог Многопрофильной Клиники «Санитас» Людмила Баскакова.

Сложную ситуацию мы разобрали в прямом эфире. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сложную ситуацию мы разобрали в прямом эфире.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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Особый случай

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В студии: Антон АРАСЛАНОВ, Валентин АЛФИМОВ, Алена МАРТЫНОВА
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