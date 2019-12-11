СЕГОДНЯ 04:03 2019-12-11T10:20:13+03:00

Девочка стала задыхаться, узнав, что ее хочет забрать родная мать. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Ольга и Сергей Куприяновы приняли в большую приемную семью маленьких двойняшек. Но прошли годы, и в суд обратилась родная мама – Регина Тумашова. Когда-то ее лишили родительских прав, но женщина восстановила их и намерена вернуть себе дочек.

В эфире свои позиции высказали обе стороны. А прокомментировали эксперты: руководитель центра социальной адаптации «Гармония+» Вячеслав Лепёхин и ведущий нейропсихолог Многопрофильной Клиники «Санитас» Людмила Баскакова.