9 Дек. 05:03 2019-12-09T11:59:13+03:00

«Умные» остановки вместо доступной розницы: власти намерены закрыть в Новосибирске часть киосков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Власти Новосибирска уже не первый год пытаются расставить по Новосибирску так называемые «умные» остановки. Первые - те, что уже «прописались» в городе – пока интеллектом не блещут. Но, все же, количество таких остановок может многократно увеличиться. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Судя по планам властей, количество розничных киосков в городе при этом уменьшится. Слушатели Радио «Комсомольская правда» критически восприняли реформу. Они высказали мнения в программе.

Также в эфире приняли участие директор Новосибирского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Галина Попова, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли России Наталия Кошелева и президент Некоммерческого партнерства «Союзпечать» Сергей Гаврилов.

Подробности – в записи программы.