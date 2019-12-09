2019-12-09T11:59:13+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Умные» остановки вместо доступной розницы: власти намерены закрыть в Новосибирске часть киосков

В Новосибирске могут закрыть часть киосков.В Новосибирске могут закрыть часть киосков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что думают об этом участники рынка и простые потребитель - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

«Умные» остановки вместо доступной розницы: власти намерены закрыть в Новосибирске часть киосков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Власти Новосибирска уже не первый год пытаются расставить по Новосибирску так называемые «умные» остановки. Первые - те, что уже «прописались» в городе – пока интеллектом не блещут. Но, все же, количество таких остановок может многократно увеличиться. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Судя по планам властей, количество розничных киосков в городе при этом уменьшится. Слушатели Радио «Комсомольская правда» критически восприняли реформу. Они высказали мнения в программе.

Также в эфире приняли участие директор Новосибирского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Галина Попова, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли России Наталия Кошелева и президент Некоммерческого партнерства «Союзпечать» Сергей Гаврилов.

Подробности – в записи программы.

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