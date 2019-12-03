«Инклюзивное образование помогает детям заканчивать школу, поступать в институт, и в жизни всё складывается замечательно»
В программе «Говорит Новосибирск» Игорь Атякшев, депутат городского Совета депутатов Новосибирска, рассказал, как развивается в городе инклюзивное образование
«Инклюзивное образование помогает детям заканчивать школу, поступать в институт, и в жизни всё складывается замечательно»
Игорь Александрович рассказал:
Как развивается инклюзивное образование в городе, почему это важно, какие трудности при реализации этого проекта существуют, и каким образом инклюзивное образование помогает детям адаптироваться в обществе.