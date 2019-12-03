2019-12-03T09:17:20+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Инклюзивное образование помогает детям заканчивать школу, поступать в институт, и в жизни всё складывается замечательно»

Игорь Александрович Атякшев, член комиссий по социальной политике и образованию и по бюджету и налоговой политике городского Совета депутатов города Новосибирска.Игорь Александрович Атякшев, член комиссий по социальной политике и образованию и по бюджету и налоговой политике городского Совета депутатов города Новосибирска.Фото: Денис ТАБАКОВ

В программе «Говорит Новосибирск» Игорь Атякшев, депутат городского Совета депутатов Новосибирска, рассказал, как развивается в городе инклюзивное образование

«Инклюзивное образование помогает детям заканчивать школу, поступать в институт, и в жизни всё складывается замечательно»

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Игорь Александрович рассказал:

Как развивается инклюзивное образование в городе, почему это важно, какие трудности при реализации этого проекта существуют, и каким образом инклюзивное образование помогает детям адаптироваться в обществе.

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