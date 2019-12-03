3 Дек. 06:03 2019-12-03T09:17:20+03:00

Игорь Александрович Атякшев, член комиссий по социальной политике и образованию и по бюджету и налоговой политике городского Совета депутатов города Новосибирска. Фото: Денис ТАБАКОВ

«Инклюзивное образование помогает детям заканчивать школу, поступать в институт, и в жизни всё складывается замечательно» 00:00 00:00

Игорь Александрович рассказал:

Как развивается инклюзивное образование в городе, почему это важно, какие трудности при реализации этого проекта существуют, и каким образом инклюзивное образование помогает детям адаптироваться в обществе.