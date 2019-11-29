СЕГОДНЯ 05:03 2019-11-29T08:19:25+03:00

3 декабря в Новосибирской области пройдёт День Неизвестного Солдата 00:00 00:00

3 декабря в Новосибирской области, как и по всей России, станет Днем Неизвестного Солдата.

В преддверии этого события мы узнали, какие мероприятия пройдут в городе, какова история поискового движения, отношении государства, где проходят экспедиции, и об истории солдат погибших во время ВОВ.

Напомним, что 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-ой годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На этом месте 8 мая 1967 года открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь.