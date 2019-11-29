3 декабря в Новосибирской области пройдёт День Неизвестного Солдата
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Натальей Некрасовой, руководителем отряда «Поиск-МГИВ», Аллой Данилевской, директором Центра патриотического воспитания НСО, Марией Архиповой, курсантом отряда «Поиск-МГИВ»
3 декабря в Новосибирской области пройдёт День Неизвестного Солдата
3 декабря в Новосибирской области, как и по всей России, станет Днем Неизвестного Солдата.
В преддверии этого события мы узнали, какие мероприятия пройдут в городе, какова история поискового движения, отношении государства, где проходят экспедиции, и об истории солдат погибших во время ВОВ.
Напомним, что 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-ой годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На этом месте 8 мая 1967 года открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь.