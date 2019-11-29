2019-11-29T08:19:25+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

3 декабря в Новосибирской области пройдёт День Неизвестного Солдата

Мария Архипова, курсант отряда «Поиск-МГИВ», Наталья Изотовна Некрасова, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Алла Александровна Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.Мария Архипова, курсант отряда «Поиск-МГИВ», Наталья Изотовна Некрасова, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», Алла Александровна Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Натальей Некрасовой, руководителем отряда «Поиск-МГИВ», Аллой Данилевской, директором Центра патриотического воспитания НСО, Марией Архиповой, курсантом отряда «Поиск-МГИВ»

3 декабря в Новосибирской области пройдёт День Неизвестного Солдата

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3 декабря в Новосибирской области, как и по всей России, станет Днем Неизвестного Солдата.

В преддверии этого события мы узнали, какие мероприятия пройдут в городе, какова история поискового движения, отношении государства, где проходят экспедиции, и об истории солдат погибших во время ВОВ.

Напомним, что 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-ой годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На этом месте 8 мая 1967 года открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь.

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