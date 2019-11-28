СЕГОДНЯ 04:33 2019-11-28T10:52:43+03:00

«У меня есть уверенность, что Российская сборная в полном составе выступит на Олимпийских играх в Токио» 00:00 00:00

Сергей Александрович рассказал о шансах сборной России выступить на Олимпиаде2020, строительстве ЛДС в Новосибирске, отставке главного тренера футбольного клуба «Новосибирск», увеличении финансирования баскетбольного «Новосибирска», и о том, кто сыграет в «Центре Волейбола».

Все подробности в записи программы.