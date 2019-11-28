2019-11-28T10:52:43+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«У меня есть уверенность, что Российская сборная в полном составе выступит на Олимпийских играх в Токио»

Сергей Александрович Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области.Сергей Александрович Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Сергеем Ахаповым, министром физической культуры и спорта Новосибирской области

«У меня есть уверенность, что Российская сборная в полном составе выступит на Олимпийских играх в Токио»

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Сергей Александрович рассказал о шансах сборной России выступить на Олимпиаде2020, строительстве ЛДС в Новосибирске, отставке главного тренера футбольного клуба «Новосибирск», увеличении финансирования баскетбольного «Новосибирска», и о том, кто сыграет в «Центре Волейбола».

Все подробности в записи программы.

Сергей Ахапов,министр спорта НСО.Multistreaming with https://restream.io/

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