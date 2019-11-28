«У меня есть уверенность, что Российская сборная в полном составе выступит на Олимпийских играх в Токио»
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Сергеем Ахаповым, министром физической культуры и спорта Новосибирской области
«У меня есть уверенность, что Российская сборная в полном составе выступит на Олимпийских играх в Токио»
Сергей Александрович рассказал о шансах сборной России выступить на Олимпиаде2020, строительстве ЛДС в Новосибирске, отставке главного тренера футбольного клуба «Новосибирск», увеличении финансирования баскетбольного «Новосибирска», и о том, кто сыграет в «Центре Волейбола».
Все подробности в записи программы.
Сергей Ахапов,министр спорта НСО.Multistreaming with https://restream.io/