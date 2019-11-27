2019-11-27T19:08:43+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Чёрные агенты» - глобальная проблема всей страны. Несмотря на это мы продолжаем выполнять свою работу достойно, с уважением к людям»

Сергей Валентинович Бондаренко, руководитель специализированной службы «Похоронный Дом ИМИ».Сергей Валентинович Бондаренко, руководитель специализированной службы «Похоронный Дом ИМИ».Фото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Сергеем Бондаренко, руководителем специализированной службы «Похоронный Дом ИМИ», и выяснили, как обстоят дела в сфере ритуальных услуг Новосибирской области

Руководитель «Похоронного дома ИМИ»: «чёрные агенты» - глобальная проблема всей страны. Несмотря на это мы продолжаем выполнять свою работу достойно, с уважением к людям»

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В сфере ритуальных услуг страны не первый год говорится о назревшей необходимости изменения похоронного законодательства, на этом рынке орудуют «чёрные агенты», много негативных отзывов о работе моргов.

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