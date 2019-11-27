27 Нояб. 06:03 2019-11-27T19:08:43+03:00

Руководитель «Похоронного дома ИМИ»: «чёрные агенты» - глобальная проблема всей страны. Несмотря на это мы продолжаем выполнять свою работу достойно, с уважением к людям» 00:00 00:00

В сфере ритуальных услуг страны не первый год говорится о назревшей необходимости изменения похоронного законодательства, на этом рынке орудуют «чёрные агенты», много негативных отзывов о работе моргов.