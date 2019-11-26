«Если купить квартиру сегодня, то можно сэкономить 12% от цены следующего года»
Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.
В программе «Рейтинг Николаева» мы поговорили о тенденции цен, ипотеке, ситуации с долгостроями, и дали ответы на ваши вопросы
«Если купить квартиру сегодня, то можно сэкономить 12% от цены следующего года»
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Вместе с независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.
Все подробности в записи программы.