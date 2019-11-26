2019-11-26T11:07:53+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Если купить квартиру сегодня, то можно сэкономить 12% от цены следующего года»

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости.

В программе «Рейтинг Николаева» мы поговорили о тенденции цен, ипотеке, ситуации с долгостроями, и дали ответы на ваши вопросы

«Если купить квартиру сегодня, то можно сэкономить 12% от цены следующего года»

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Вместе с независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять.

Все подробности в записи программы.

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