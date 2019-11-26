2019-11-26T10:15:53+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске продолжается развитие и реализация «мусорной реформы»

Александр Иванович Волков, исполнительный директор ИП Волкова «Арктика сити» , и Лариса Александровна Анисимова, генеральный директором ООО «Экология Новосибирск».Александр Иванович Волков, исполнительный директор ИП Волкова «Арктика сити» , и Лариса Александровна Анисимова, генеральный директором ООО «Экология Новосибирск».

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Ларисой Анисимовой, ген. директором ООО «Экология Новосибирск», и Александром Волковым, исполнительным директором мусоровывозящей компании «Арктика сити»

В Новосибирске продолжается развитие и реализация «мусорной реформы»

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Почему не во всех дворах установлены раздельные контейнеры, будет ли строиться новый полигон для утилизации отходов, действительно ли региональный оператор «Экология Новосибирск» не платит компаниям за выполненную работу, и почему тариф за уборку мусора может стать ниже?

На эти и многие другие вопросы ответили гости студии.

Все подробности в записи программы.

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