26 Нояб. 05:03 2019-11-26T10:15:53+03:00

В Новосибирске продолжается развитие и реализация «мусорной реформы» 00:00 00:00

Почему не во всех дворах установлены раздельные контейнеры, будет ли строиться новый полигон для утилизации отходов, действительно ли региональный оператор «Экология Новосибирск» не платит компаниям за выполненную работу, и почему тариф за уборку мусора может стать ниже?

На эти и многие другие вопросы ответили гости студии.

Все подробности в записи программы.