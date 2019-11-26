В Новосибирске продолжается развитие и реализация «мусорной реформы»
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Ларисой Анисимовой, ген. директором ООО «Экология Новосибирск», и Александром Волковым, исполнительным директором мусоровывозящей компании «Арктика сити»
В Новосибирске продолжается развитие и реализация «мусорной реформы»
Почему не во всех дворах установлены раздельные контейнеры, будет ли строиться новый полигон для утилизации отходов, действительно ли региональный оператор «Экология Новосибирск» не платит компаниям за выполненную работу, и почему тариф за уборку мусора может стать ниже?
На эти и многие другие вопросы ответили гости студии.
Все подробности в записи программы.