25 Нояб. 04:03 2019-11-26T06:35:03+03:00

Нелегальная торговля в Новосибирске стала уязвимой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Новосибирск строит новую Ледовую арену. Город ждет иностранных спортсменов и зрителей, а на улицах – нелегальные ларьки. В которых и продукция – сомнительного качества. Недоумение на этот счет высказал слушатель Радио «Комсомольская правда».

Проблема есть, но уже есть и решение. О нем в прямом эфире рассказал руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев.

- Я давно этим вопросом занимаюсь. Нелегальная торговля - раковая опухоль нашего города. Чтобы убрать торговый объект, работающий незаконно, нужно действовать различным комиссиям, отделу торговли, полиции… А это - номенклатурная бюрократическая работа в течение месяца, как минимум. Потом убирают этот объект, а предприниматель приезжает и ставит такой же. И снова начинается месяц этой борьбы. Но теперь приняты изменения, их суть - в следующем: если в течение года после демонтажа объекта, там он вновь появляется, то можно ликвидировать уже без всяких разбирательств, на основании прежних документов, - рассказал Лебедев.

Кстати, когда глава фракции участвовал в выборах мэра Новосибирска, один из пунктов программы касался как раз нелегальной торговли. Хоть либерал-демократ не занял на выборах первого места, на своем округе проблему решает.

- В Дзержинском районе на кольце, где разворачивается 13-й трамвай, на днях снесли незаконные шашлычные и киоски шаурмы, которые оккупировали муниципальную территорию, - отчитался депутат.

Он, впрочем, добавляет, что и с новыми изменениями проблема не решается моментально. Не хватает, например, слаженности между службами, которые отвечают за контроль на рынке. Так что ответственным ведомствам стоит взять это во внимание.