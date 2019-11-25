Как защититься от контрафактной и фальсифицированной продукции
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с начальником «Новосибирского Центра Стандартизации», Юлией Гайворонской, и Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ
Как защититься от контрафактной и фальсифицированной продукции
С лета 2019 года магазины должны размещать натуральные молочные продукты на отдельной полке от «молочки» с содержанием растительных жиров. Таким образом, в магазинах страны должны были появиться полки с названием: «Продукты без заменителя молочного жира».
Но большинство производителей не торопится писать на упаковках своей продукции, что она содержит продукты, которые заменяют растительные жиры. Россиян продолжают кормить контрафактной и фальсифицированной продукцией. По заявлению экспертов, в Новосибирской области не менее 50% молока — это фальсификат.
Как же защититься от контрафакта, почему всё чаще ГОСТы заменяют ТУ, каким образом во всём разнообразии выбрать качественный продукт?