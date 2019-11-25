СЕГОДНЯ 05:03 2019-11-25T13:05:14+03:00

Яков Новосёлов, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты Российской Федерации, и начальник испытательного центра федерального бюджетного учреждения «Новосибирский Центр Стандартизации и Метрологии и испытаний в Новосибирской области», Юлия Гайворонская.

Как защититься от контрафактной и фальсифицированной продукции 00:00 00:00

С лета 2019 года магазины должны размещать натуральные молочные продукты на отдельной полке от «молочки» с содержанием растительных жиров. Таким образом, в магазинах страны должны были появиться полки с названием: «Продукты без заменителя молочного жира».

Но большинство производителей не торопится писать на упаковках своей продукции, что она содержит продукты, которые заменяют растительные жиры. Россиян продолжают кормить контрафактной и фальсифицированной продукцией. По заявлению экспертов, в Новосибирской области не менее 50% молока — это фальсификат.

Как же защититься от контрафакта, почему всё чаще ГОСТы заменяют ТУ, каким образом во всём разнообразии выбрать качественный продукт?