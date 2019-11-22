СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-22T08:32:28+03:00

На Радио «Комсомольская правда» (слева на право) Елена Костенич, Инесса Потопольская, Татьяна Лехтина, Наташа Батукова.

Как стать сногсшибательной и успешной - реальные истории из жизни 00:00 00:00

В студи Радио «Комсомольская правда»:

Наталья Батукова, мастер по шугарингу @natalika_sugaring

Татьяна Лехтина, владелица апартаментов красоты @beauty_apartaments

Елена Костенич, мастер по депиляции @lkostenichelena

Инесса Потопольская, дизайнер одежды @ini_bikini

Наши гостьи рассказали о первых шагах в бизнесе, трудностях, успехах, о новых трендах в моде, косметологии, депиляции, и дали ряд полезных советов.

Все подробности можно послушать в записи программы.