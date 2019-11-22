Как стать сногсшибательной и успешной - реальные истории из жизни
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с четырьмя девушками, которые смогли самостоятельно достичь успеха в бизнесе
Как стать сногсшибательной и успешной - реальные истории из жизни
В студи Радио «Комсомольская правда»:
Наталья Батукова, мастер по шугарингу @natalika_sugaring
Татьяна Лехтина, владелица апартаментов красоты @beauty_apartaments
Елена Костенич, мастер по депиляции @lkostenichelena
Инесса Потопольская, дизайнер одежды @ini_bikini
Наши гостьи рассказали о первых шагах в бизнесе, трудностях, успехах, о новых трендах в моде, косметологии, депиляции, и дали ряд полезных советов.
Все подробности можно послушать в записи программы.