2019-11-22T08:32:28+03:00
Говорит Новосибирск
1
Денис ТАБАКОВ

Как стать сногсшибательной и успешной - реальные истории из жизни

На Радио «Комсомольская правда» (слева на право) Елена Костенич, Инесса Потопольская, Татьяна Лехтина, Наташа Батукова.На Радио «Комсомольская правда» (слева на право) Елена Костенич, Инесса Потопольская, Татьяна Лехтина, Наташа Батукова.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с четырьмя девушками, которые смогли самостоятельно достичь успеха в бизнесе

Как стать сногсшибательной и успешной - реальные истории из жизни

00:00
00:00

В студи Радио «Комсомольская правда»:

Наталья Батукова, мастер по шугарингу @natalika_sugaring

Татьяна Лехтина, владелица апартаментов красоты @beauty_apartaments

Елена Костенич, мастер по депиляции @lkostenichelena

Инесса Потопольская, дизайнер одежды @ini_bikini

Наши гостьи рассказали о первых шагах в бизнесе, трудностях, успехах, о новых трендах в моде, косметологии, депиляции, и дали ряд полезных советов.

Все подробности можно послушать в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 89.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
1

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Новосибирцам предлагают стать добрее в #ЩедрыйВторник
Сибирячка улетела с шоссе на крытую парковку и врезалась в столб
В Пашино на балконе нашли мертвого мужчину
«В руках у них был нож»: ночью мать с младенцем грабили, а она притворялась, что спит
«Душила и била головой об стену»: 9-летнюю девочку на уроке физкультуры покалечила ее одноклассница
Сам виноват? Упавший с крыши снег разбил окно на джипе сибиряка
На трассе под Новосибирском замерз автобус с 54 пассажирами
«Жуть! Вся в соплях»: сибиряк испугался рыбу-мутанта, которую выловил из реки
«Поставил в угол, а он застрял»: откровенный пост отца, наказавшего сына, взбудоражил интернет
Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет
«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг
«Это опечатка?»: в соцсетях затравили сибирячку, которая покрасила волосы в розовый цвет за 27 тысяч рублей
«Он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей
«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака
«Плачу, такое унижение»: беременная невеста просит совета, как поступить с женихом-предателем
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года