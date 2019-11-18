18 Нояб. 03:03 2019-11-21T12:17:53+03:00

В Новосибирской области – 59 коллекционеров оружия. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Сколько гражданского оружия зарегистрировано в регионе? Сколько утеряно? Как получить разрешение? На эти и многие другие вопросы отвечают сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Гости студии – заместитель начальника Центра Михаил Велейчик и начальник отдела контроля за оборотом оружия Евгений Пономарев.