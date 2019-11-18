В Новосибирской области – 59 коллекционеров оружия
На вопросы об оружии ответили офицеры Росгвардии.
Законы, связанные с гражданским оружием, в эфире Радио «Комсомольская правда» разъяснили офицеры Росгвардии
В Новосибирской области – 59 коллекционеров оружия. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
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Сколько гражданского оружия зарегистрировано в регионе? Сколько утеряно? Как получить разрешение? На эти и многие другие вопросы отвечают сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области.
Гости студии – заместитель начальника Центра Михаил Велейчик и начальник отдела контроля за оборотом оружия Евгений Пономарев.