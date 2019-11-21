«Программы «Белый тополь» и «Зажги свечу» соединяют поколения и формируют чувства патриотизма у новосибирцев»
Сергеем Валентинович Бондаренко, Председатель комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска.
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Сергеем Бондаренко, председателем комиссии по муниципальной собственности, членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска
«Программы «Белый тополь» и «Зажги свечу» соединяют поколения и формируют чувства патриотизма у новосибирцев»
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Сергей Валентинович рассказал о реализации программы «Белый тополь», которая направлена на сохранение памяти прославленных новосибирцев, о необходимости строительства «Центра» по греко-римской борьбе в Новосибирске, возведении станции метро «Спортивная» и «Центра Волейбола».