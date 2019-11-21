СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-21T11:53:00+03:00

Сергеем Валентинович Бондаренко, Председатель комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска.

«Программы «Белый тополь» и «Зажги свечу» соединяют поколения и формируют чувства патриотизма у новосибирцев» 00:00 00:00

Сергей Валентинович рассказал о реализации программы «Белый тополь», которая направлена на сохранение памяти прославленных новосибирцев, о необходимости строительства «Центра» по греко-римской борьбе в Новосибирске, возведении станции метро «Спортивная» и «Центра Волейбола».