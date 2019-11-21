2019-11-21T11:53:00+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Программы «Белый тополь» и «Зажги свечу» соединяют поколения и формируют чувства патриотизма у новосибирцев»

Сергеем Валентинович Бондаренко, Председатель комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска.Сергеем Валентинович Бондаренко, Председатель комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска.

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались с Сергеем Бондаренко, председателем комиссии по муниципальной собственности, членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству совета депутатов города Новосибирска

«Программы «Белый тополь» и «Зажги свечу» соединяют поколения и формируют чувства патриотизма у новосибирцев»

00:00
00:00

Сергей Валентинович рассказал о реализации программы «Белый тополь», которая направлена на сохранение памяти прославленных новосибирцев, о необходимости строительства «Центра» по греко-римской борьбе в Новосибирске, возведении станции метро «Спортивная» и «Центра Волейбола».

Скачать передачу [mp3, 48.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года
«Встретила с огромной улыбкой»: вдова Алексея Костюшкина подарила Светлане Сургановой книгу
Француз исполнит в Новосибирске песни Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой
Это норма? Сибирячка сняла на видео врача в грязном, рваном халате
Замерз, наверное: подросток украл из квартиры зимнюю одежду
План действий: что делать, если машину выбросили из колеи
Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак
В школе прокомментировали историю про двух отравившихся снюсами подростков
Мерзнуть осталось недолго: коммунальщики обещают вернуть отопление в дома сибиряков до вечера
Андрей Травников обозначил приоритеты социально ориентированного бюджета региона на 2020-2022 годы
Кошки мерзнут: новосибирский приют пострадал из-за аварии
В Новосибирске борются со школьными поборами в соцсетях
«Сдайте полторы тысячи на техничку и охранника»: сибиряк возмутился поборами в школе
В Новосибирске семья с детьми отравилась угарным газом
Новосибирцы из-за очереди устроили драку в травмпункте
Стоят с часа ночи: новосибирцы выстроились в очередь за дешевой медсправкой на права
В «Толмачево» рейс Новосибирск-Москва задерживают почти на сутки
«Меняем 30 метров трубы»: в Новосибирске по-прежнему устраняют коммунальную аварию
На Димитровском мосту на ходу загорелась иномарка
«Морозов даже птицы не выдержали»: голубь решил погреться в трамвае
Губернатор Андрей Травников взял под личный контроль ремонт теплосетей на Северо-Чемском жилмассиве