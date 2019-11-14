2019-11-19T09:56:32+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Для борьбы со снегом добавилось лишь десять машин»

Евгений Лебедев прокомментировал начало снежного сезона в Новосибирске.Евгений Лебедев прокомментировал начало снежного сезона в Новосибирске.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Очередной темой эфира Радио «Комсомольская правда» стала работа коммунальщиков по очистке новосибирских улиц. Их готовность к зиме прокомментировал глава фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска Евгений Лебедев

Глава фракции ЛДПР в горсовете Новосибирска: «Для борьбы со снегом добавилось лишь десять машин». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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