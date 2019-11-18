Как выглядит правильный корпоратив?
Два Деда Мороза рассказали о современных фишках на корпоративах.
На этот вопрос отвечают два профессиональных Деда Мороза - директор и худрук ДК Октябрьской революции.
Как выглядит правильный корпоратив? Об этом – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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Чем отличаются корпоративы Новосибирска от корпоративов Томска? Какие праздничные фишки популярны на Новый год? Что делают с мышами в честь предстоящего праздника офисные сотрудники? Об этом и не только в эфире рассказывают Алексей Крыжановский и Андрей Иноземцев.