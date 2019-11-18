18 Нояб. 05:03 2019-11-19T09:08:11+03:00

Два Деда Мороза рассказали о современных фишках на корпоративах.

Как выглядит правильный корпоратив? Об этом – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Чем отличаются корпоративы Новосибирска от корпоративов Томска? Какие праздничные фишки популярны на Новый год? Что делают с мышами в честь предстоящего праздника офисные сотрудники? Об этом и не только в эфире рассказывают Алексей Крыжановский и Андрей Иноземцев.