«Я продолжу работу по сохранению архитектурного облика улицы Богдана Хмельницкого»
Павел Чернышёв, депутат Совета депутатов города Новосибирска по округу № 12.
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Павлом Чернышёвым, депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу № 12
«Я продолжу работу по сохранению архитектурного облика улицы Богдана Хмельницкого»
00:00
00:00
Павел Андреевич ответил на вопросы радиослушателей:
- как решаются вопросы в области ЖКХ в Калининском районе, есть ли трудности с устройством детей в детские сады и школы, будут ли расширять улицу Учительскую, как измениться к Чемпионату Мира по хоккею улица Богдана Хмельницкого?