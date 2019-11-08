8 Нояб. 06:03 2019-11-20T07:38:24+03:00

«Я продолжу работу по сохранению архитектурного облика улицы Богдана Хмельницкого» 00:00 00:00

Павел Андреевич ответил на вопросы радиослушателей:

- как решаются вопросы в области ЖКХ в Калининском районе, есть ли трудности с устройством детей в детские сады и школы, будут ли расширять улицу Учительскую, как измениться к Чемпионату Мира по хоккею улица Богдана Хмельницкого?