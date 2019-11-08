2019-11-20T07:38:24+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Я продолжу работу по сохранению архитектурного облика улицы Богдана Хмельницкого»

Павел Чернышёв, депутат Совета депутатов города Новосибирска по округу № 12.Павел Чернышёв, депутат Совета депутатов города Новосибирска по округу № 12.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Павлом Чернышёвым, депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу № 12

«Я продолжу работу по сохранению архитектурного облика улицы Богдана Хмельницкого»

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Павел Андреевич ответил на вопросы радиослушателей:

- как решаются вопросы в области ЖКХ в Калининском районе, есть ли трудности с устройством детей в детские сады и школы, будут ли расширять улицу Учительскую, как измениться к Чемпионату Мира по хоккею улица Богдана Хмельницкого?

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