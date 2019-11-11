СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-11T09:14:43+03:00

Наш корреспондент Владимир Логинов (на фото слева) пообщался с организаторами и участниками Второго торгового форума.

Пальчики оближешь: В Новосибирске состоялся Второй торговый форум 00:00 00:00

В этой программе мы познакомим вас с подробностями очередного громкого события, свидетелями которого стали более 4 тысяч сибиряков.

Наш обзор посвящен Второму торговому форуму, который без преувеличения можно назвать самым вкусным, самым гостеприимным.

Такого изобилия яств, ароматных продуктов, приветливых лиц, встретишь разве что в ресторане или солидном гипермаркете, где как говорится, действует основной принцип: «Клиент всегда прав!»

Одновременно с форумом, работали две выставочные площадки: Сибирская продовольственная неделя и ярмарка «Сделано у нас», где более сотни товаропроизводителей представили продукты со всей Новосибирской области и соседних регионов (молочные, колбасные, кондитерские изделия, овощи, рыба, соусы, крупы, безалкогольные напитки и многое другое).

Конкурсная программа форума включала в себя не только Первый открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу в номинации «Хлеб в ритейле», но также Сибирский фестиваль кофе, в рамках которого прошёл отборочный этап Российского чемпионата бариста-2020, открытый чемпионат по барменскому искусству «Кубок НАБ-2019» в шоу-номинации «флейринг».