Безопасно для дольщиков: в Сибири впервые построен дом через эскроу-счета
В Новосибирске сдан первый жилой комплекс, построенный по новой схеме привлечения средств дольщиков. Подробности - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
Безопасно для дольщиков: в Сибири впервые построен дом через эскроу-счета. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
Группа компаний «Стрижи» первой в Сибири возвела жилой комплекс, используя эскроу-счета Сбербанка. Застройщик получил деньги дольщиков только после завершения строительства. Кроме этого, новые квартиры получили обладатели ветхого жилья.
Подробности в эфире рассказали председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи» и генеральный директор Игорь Белокобыльский.