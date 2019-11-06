2019-11-08T09:00:08+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Безопасно для дольщиков: в Сибири впервые построен дом через эскроу-счета

Руководители Группы компаний «Стрижи» рассказали, как действуют эскроу-счета.Руководители Группы компаний «Стрижи» рассказали, как действуют эскроу-счета.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске сдан первый жилой комплекс, построенный по новой схеме привлечения средств дольщиков. Подробности - в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»

Безопасно для дольщиков: в Сибири впервые построен дом через эскроу-счета. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Группа компаний «Стрижи» первой в Сибири возвела жилой комплекс, используя эскроу-счета Сбербанка. Застройщик получил деньги дольщиков только после завершения строительства. Кроме этого, новые квартиры получили обладатели ветхого жилья.

Подробности в эфире рассказали председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи» и генеральный директор Игорь Белокобыльский.

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