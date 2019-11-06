6 Нояб. 05:03 2019-11-08T09:00:08+03:00

Безопасно для дольщиков: в Сибири впервые построен дом через эскроу-счета. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Группа компаний «Стрижи» первой в Сибири возвела жилой комплекс, используя эскроу-счета Сбербанка. Застройщик получил деньги дольщиков только после завершения строительства. Кроме этого, новые квартиры получили обладатели ветхого жилья.

Подробности в эфире рассказали председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи» и генеральный директор Игорь Белокобыльский.