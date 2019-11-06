2019-11-06T06:52:11+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Я прививок не боюсь: нужно ли проходить вакцинацию, какие плюсы и минусы

Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент», и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент», и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».

В программе «Полезное радио» мы говорили о вакцинации

Я прививок не боюсь: нужно ли проходить вакцинацию, какие плюсы и минусы

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Есть ли право отказаться от вакцинации, насколько эффективна прививка от гриппа, какие вакцины существуют, от чего можно привиться в настоящее время?

На вопросы радиослушателей ответили:

Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».

Галина Викторовна Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».

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