Я прививок не боюсь: нужно ли проходить вакцинацию, какие плюсы и минусы
В программе «Полезное радио» мы говорили о вакцинации
Я прививок не боюсь: нужно ли проходить вакцинацию, какие плюсы и минусы
Есть ли право отказаться от вакцинации, насколько эффективна прививка от гриппа, какие вакцины существуют, от чего можно привиться в настоящее время?
На вопросы радиослушателей ответили:
Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».
Галина Викторовна Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».