2019-10-31T10:56:37+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске подскакивает спрос на газ, когда дорожает бензин

Геннадий Баянов ответил на вопросы о газовом топливе в автомобилях.Геннадий Баянов ответил на вопросы о газовом топливе в автомобилях.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

О том, как установить на автомобиль нужное оборудование, рассказывает руководитель компании «Авто на газ» Геннадий Баянов

«Каждый скачок бензина – это для установщиков газа хорошо», - на вопросы слушателей отвечает руководитель компании «Авто на газ» Геннадий Баянов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В Новосибирске, как и во всей стране, стабильно дорожает бензин. Оказывается, во время ценовых скачков возрастает спрос на другой продукт: газовое оборудование для автомобилей. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказал руководитель компании «Авто на газ» Геннадий Баянов.

- Каждый скачок бензина – это для установщиков газа хорошо. Руки потирают, пошла работа, - признался гость студии. – Но инерция все равно существует. Люди у нас выжидают две-три недельки. Сначала тишина, думают, потом - пошло.

В эфире радиостанции Баянов рассказал, сколько стоит оборудование и как скоро оно окупается для автомобилистов. Подробнее – в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 80.2 МБ]
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