В Новосибирске подскакивает спрос на газ, когда дорожает бензин

31 Окт. 10:56 2019-10-31T10:56:37+03:00

Геннадий Баянов ответил на вопросы о газовом топливе в автомобилях. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Каждый скачок бензина – это для установщиков газа хорошо», - на вопросы слушателей отвечает руководитель компании «Авто на газ» Геннадий Баянов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В Новосибирске, как и во всей стране, стабильно дорожает бензин. Оказывается, во время ценовых скачков возрастает спрос на другой продукт: газовое оборудование для автомобилей. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказал руководитель компании «Авто на газ» Геннадий Баянов.

- Каждый скачок бензина – это для установщиков газа хорошо. Руки потирают, пошла работа, - признался гость студии. – Но инерция все равно существует. Люди у нас выжидают две-три недельки. Сначала тишина, думают, потом - пошло.

В эфире радиостанции Баянов рассказал, сколько стоит оборудование и как скоро оно окупается для автомобилистов. Подробнее – в записи программы.