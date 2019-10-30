2019-10-30T09:33:11+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«В ноябре в Новосибирске будет сдано ещё 15 детских площадок по проекту «Территория детства»

Игорь Атякшев, член комиссий по социальной политике и образованию, по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска, и Игорь Титаренко, председатель общественного регионального партийного проекта «Территория детства».Игорь Атякшев, член комиссий по социальной политике и образованию, по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска, и Игорь Титаренко, председатель общественного регионального партийного проекта «Территория детства».

В программе «Говорит Новосибирск» мы поговорили об основных успехах и трудностях в реализации регионального партийного проекта «Единая Россия» «Территория детства»

«В ноябре в Новосибирске будет сдано ещё 15 детских площадок по проекту «Территория детства»

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В Новосибирске реализуется проект партии «Единая Россия» «Территория детства». В рамках которого во всех, даже самых отдаленных районах, появятся детские городки и спортивные площадки. Уже в этом году должны быть сданы 33 детско-спортивные площадки. С 2020 в городе построят ещё 30 площадок.

Как стать участником проекта, за чей счёт ведётся строительство, сколько детских площадок будет построено?

На эти и многие другие вопросы ответили:

Игорь Николаевич Титаренко, председатель общественного регионального партийного проекта «Территория детства», депутат Совета депутатов города Новосибирска, член Регионального политического Совета Новосибирского Регионального отделения «Единой России».

Игорь Александрович Атякшев, член комиссий по социальной политике и образованию, и по бюджету и налоговой политике горсовета Новосибирска.

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