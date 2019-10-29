СЕГОДНЯ 04:03 2019-10-29T08:32:41+03:00

«Мы задаем неудобные вопросы» - новосибирский автоэксперт заявил, что чиновники избегают общественников 00:00 00:00

Вячеслав Ашурков, возглавляющий в Новосибирской области отделение ФАР, раскритиковал ремонт дорог в столице региона. Автоэксперт недоволен выбором улиц, а также тем, что именно меняется в организации дорожного движения.

Речь об этом зашла в эфире Радио «Комсомольская правда», когда Ашурков коснулся программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- По программе БКАД ремонтируют, в том числе, те дороги, которые должны быть отремонтированы в рамках проекта «Академгородок 2.0». То есть деньги, в которых участвует городской бюджет, пускают туда, где работа должна идти за счет федерального, - отметил эксперт.

По его словам, чиновники, принимая решения, избегают рекомендаций от общественников.

- Сколько состоялось рабочих совещаний с участием Управления дорожного строительства, Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений, которое проектирует данные объекты, представителей ГИБДД, отдела организации дорожного движения, представителей Департамента транспорта, представителей Управления пассажирских перевозок – общественников не приглашают, - сказал Вячеслав Ашурков в эфире радиостанции.

По его мнению, причина – в том, что общественники задают неудобные вопросы. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».