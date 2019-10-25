«Экономия при эксплуатации гибридного автомобиля может доходить до 50 процентов»
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались со специалистами компании «Ready-Hybridservice»
«Экономия при эксплуатации гибридного автомобиля может доходить до 50 процентов»
Гибридный автомобиль - это не экзотика!
С каждым годом всё больше россиян задумываются о покупке такого авто.
Но как они работают после нескольких лет эксплуатации? Действительно ли экономичны и надежны? Какие автомобили зарекомендовали себя с наилучшей стороны?
Об этом мы поговорили с Раисой Иваненко, генеральным директором компании «Ready-Hybridservice» и Николаем Иваненко, техническим директором компании.
Всё о гибридных автомобилях слушайте в нашей программе.