25 Окт. 06:03 2019-10-25T07:59:34+03:00

«Экономия при эксплуатации гибридного автомобиля может доходить до 50 процентов» 00:00 00:00

Гибридный автомобиль - это не экзотика!

С каждым годом всё больше россиян задумываются о покупке такого авто.

Но как они работают после нескольких лет эксплуатации? Действительно ли экономичны и надежны? Какие автомобили зарекомендовали себя с наилучшей стороны?

Об этом мы поговорили с Раисой Иваненко, генеральным директором компании «Ready-Hybridservice» и Николаем Иваненко, техническим директором компании.

Всё о гибридных автомобилях слушайте в нашей программе.