2019-10-25T07:59:34+03:00
Говорит Новосибирск
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Денис ТАБАКОВ

«Экономия при эксплуатации гибридного автомобиля может доходить до 50 процентов»

Раиса Иваненко, генеральный директор компании «Ready-Hybridservice» и Николай Иваненко, технический директор компании.Раиса Иваненко, генеральный директор компании «Ready-Hybridservice» и Николай Иваненко, технический директор компании.

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались со специалистами компании «Ready-Hybridservice»

«Экономия при эксплуатации гибридного автомобиля может доходить до 50 процентов»

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Гибридный автомобиль - это не экзотика!

С каждым годом всё больше россиян задумываются о покупке такого авто.

Но как они работают после нескольких лет эксплуатации? Действительно ли экономичны и надежны? Какие автомобили зарекомендовали себя с наилучшей стороны?

Об этом мы поговорили с Раисой Иваненко, генеральным директором компании «Ready-Hybridservice» и Николаем Иваненко, техническим директором компании.

Всё о гибридных автомобилях слушайте в нашей программе.

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