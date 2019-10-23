2019-10-23T09:45:42+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Врождённый вывих бедра: симптомы, осложнение, лечение

Алексей Ревкович, детский хирург, травматолог-ортопед, младший научный сотрудник отделения детской ортопедии НИИТО им.Цивьяна.Алексей Ревкович, детский хирург, травматолог-ортопед, младший научный сотрудник отделения детской ортопедии НИИТО им.Цивьяна.

В программе «Полезное радио» Алексей Ревкович, детский хирург, травматолог-ортопед НИИТО им.Цивьяна

Врождённый вывих бедра: симптомы, осложнение, лечение

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Алексей Сергеевич рассказал, что такое врождённый вывих бедра, какие степени дисплазии бывают, выделил основные симптомы заболевания, и эффективные методы лечения.

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