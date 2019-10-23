Врождённый вывих бедра: симптомы, осложнение, лечение
Алексей Ревкович, детский хирург, травматолог-ортопед, младший научный сотрудник отделения детской ортопедии НИИТО им.Цивьяна.
В программе «Полезное радио» Алексей Ревкович, детский хирург, травматолог-ортопед НИИТО им.Цивьяна
Врождённый вывих бедра: симптомы, осложнение, лечение
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Алексей Сергеевич рассказал, что такое врождённый вывих бедра, какие степени дисплазии бывают, выделил основные симптомы заболевания, и эффективные методы лечения.