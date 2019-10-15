СЕГОДНЯ 04:03 2019-10-15T10:27:38+03:00

Гости студии ответили на вопросы о готовности Новосибирска к зиме. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Чуть менее пятисот» - сотрудник новосибирской мэрии рассказал о технике, которая будет убирать снег. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Сколько техники выйдет на уборку снега в Новосибирске? Хватает ли работников? Будут ли чистить тротуары? Какими реагентами власти намерены бороться со льдом? На вопросы отвечают заместитель начальника главного управления благоустройства и озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Евгений Антонов, директор ДЭУ-1 Александр Ильиных.