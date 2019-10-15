СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-15T07:47:42+03:00

Светлана Ивановна Кирилина, доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог, главный научный сотрудник анестезиологии и реанимации НИИТО им. Цивьяна.

Роль анестезиолога-реаниматолога при подготовке к операции пациентов 00:00 00:00

Светлана Ивановна рассказала о роли анестезиолога-реаниматолога, о рисках операций, о кишечной и нутритивной недостаточности.