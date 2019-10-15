Роль анестезиолога-реаниматолога при подготовке к операции пациентов
Светлана Ивановна Кирилина, доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог, главный научный сотрудник анестезиологии и реанимации НИИТО им. Цивьяна.
В программе «Полезное радио» мы пообщались со Светланой Кирилиной — доктором медицинских наук, врачом анестезиологом-реаниматологом НИИТО им. Цивьяна
Роль анестезиолога-реаниматолога при подготовке к операции пациентов
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Светлана Ивановна рассказала о роли анестезиолога-реаниматолога, о рисках операций, о кишечной и нутритивной недостаточности.