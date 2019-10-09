2019-10-09T08:03:34+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Я полагаю, что помещать в клетки на судебных заседаниях будут не только подсудимых, но и адвокатов»

Вячеслав Юрьевич Денисов, помощник Президента Адвокатской палаты Новосибирской области по информационному обеспечению – руководитель пресс-службы, адвокат.Вячеслав Юрьевич Денисов, помощник Президента Адвокатской палаты Новосибирской области по информационному обеспечению – руководитель пресс-службы, адвокат.

В программе «Полезное радио» мы пообщались с Вячеславом Денисовым, помощником Президента Адвокатской палаты НСО по информационному обеспечению

«Я полагаю, что помещать в клетки на судебных заседаниях будут не только подсудимых, но и адвокатов»

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Уберут ли из новосибирских судов оградительные конструкций, как найти адвоката и проверить его статус, что принесёт масштабная судебная реформа, какую роль играют громкие задержания и общественный резонанс на судебные решения?

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