«Я полагаю, что помещать в клетки на судебных заседаниях будут не только подсудимых, но и адвокатов»
Вячеслав Юрьевич Денисов, помощник Президента Адвокатской палаты Новосибирской области по информационному обеспечению – руководитель пресс-службы, адвокат.
В программе «Полезное радио» мы пообщались с Вячеславом Денисовым, помощником Президента Адвокатской палаты НСО по информационному обеспечению
«Я полагаю, что помещать в клетки на судебных заседаниях будут не только подсудимых, но и адвокатов»
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Уберут ли из новосибирских судов оградительные конструкций, как найти адвоката и проверить его статус, что принесёт масштабная судебная реформа, какую роль играют громкие задержания и общественный резонанс на судебные решения?