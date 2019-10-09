СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-09T08:03:34+03:00

«Я полагаю, что помещать в клетки на судебных заседаниях будут не только подсудимых, но и адвокатов» 00:00 00:00

Уберут ли из новосибирских судов оградительные конструкций, как найти адвоката и проверить его статус, что принесёт масштабная судебная реформа, какую роль играют громкие задержания и общественный резонанс на судебные решения?