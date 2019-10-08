СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-08T09:13:18+03:00

В Новосибирске подавляющее большинство пивных магазинов торгуют суррогатом 00:00 00:00

Яков Борисович заявил, что подавляющее большинство новосибирских магазинов и кафе предлагают покупателям некачественный продукт - пиво напичканное суррогатом.

Можно ли отличить суррогат от натурального пива, каким производителям можно доверять и почему при столь острой конкуренции нам предлагают не качественный товар?

Тем временем стало известно, что в РФ в 2021 году может прекратиться производство крафтового пива. В Росстандарте заявили, что это может произойти, когда через два года в силу вступит новые регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.