В Новосибирске подавляющее большинство пивных магазинов торгуют суррогатом
В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ
В Новосибирске подавляющее большинство пивных магазинов торгуют суррогатом
Яков Борисович заявил, что подавляющее большинство новосибирских магазинов и кафе предлагают покупателям некачественный продукт - пиво напичканное суррогатом.
Можно ли отличить суррогат от натурального пива, каким производителям можно доверять и почему при столь острой конкуренции нам предлагают не качественный товар?
Тем временем стало известно, что в РФ в 2021 году может прекратиться производство крафтового пива. В Росстандарте заявили, что это может произойти, когда через два года в силу вступит новые регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.