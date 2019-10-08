2019-10-08T09:13:18+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

В Новосибирске подавляющее большинство пивных магазинов торгуют суррогатом

Пивная река в Новосибирске оказалось низкого качества.Пивная река в Новосибирске оказалось низкого качества.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Яковом Новосёловым, директором ассоциации экспертов, членом рабочей группы противодействию фальсификатам общественной палаты РФ

В Новосибирске подавляющее большинство пивных магазинов торгуют суррогатом

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Яков Борисович заявил, что подавляющее большинство новосибирских магазинов и кафе предлагают покупателям некачественный продукт - пиво напичканное суррогатом.

Можно ли отличить суррогат от натурального пива, каким производителям можно доверять и почему при столь острой конкуренции нам предлагают не качественный товар?

Тем временем стало известно, что в РФ в 2021 году может прекратиться производство крафтового пива. В Росстандарте заявили, что это может произойти, когда через два года в силу вступит новые регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

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